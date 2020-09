Fatih Portakal'ın yargılanmasına başlandı! Mahkemeye emeklilik adresini ve maaşını bildirdi

"İLK KEZ MAHKEMEYE ÇIKIYORUM"

Ağzından çıkacak her cümleyi, her sözcüğü seçerek kullandığını vurgulayan Portakal, "O iletiyi yazarken her kelimeyi, her sözcüğü düşündüm. 'El koyma' kelimesini özelikle kullanmadım. 'İster mi' diye soruyorum. Bunu düşünmedim bile. Mustafa Kemal Atatürk 1921'de bir kısım vatandaşın mallarına el konulacağını, daha sonra geri iade edilmek kaydıyla söylemiştir. Fakat benim paylaşımımda Tekalif-i Milliye'ye atıf varsa da el konulacağına dair bir söylem yoktur. Zaten 2020'de Türkiye'de böyle bir el koyma mümkün değildir. Sadece 'mevduatımız var, isteyenlerden para toplanabilir mi' diye düşündüm. Cümle odur. 'İster mi' diye soruyorum. Bu sadece bir durum tespiti. Bir art niyet, BDDK yada bir kurumu hedef alarak yazılmış bir söz, bir itham yok. Ne bir kuruma ne bir bankaya hakaret ettim" diye konuştu.