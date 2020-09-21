21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fatih Portakal’ın “Tilki” davası reddedildi

Fatih Portakal’ın “Tilki” davası reddedildi

Bir televizyon kanalında ‘’ kelimesinin anlamının ‘’ olduğu zikredilince Fox TV’nin eski haber spikeri , kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek kanala tazminat davası açtı. Mahkeme, Portakal’ın açtığı tazminat davasını reddederek, ‘Basın özgürlüğü’ dedi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Fatih Portakal’ın “Tilki” davası reddedildi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında, kelimesinin Türkçe karşılığı zikredilerek, 'Sözümüz olan hayvana değil, kuşkusuz tilki olan insana' şeklinde yorum yapıldı. Türkçe'de tilki anlamına gelen kelime, kanalın o dönemdeki haber spikeri 'ı kızdırdı.

TAZMİNAT TALEBİ REDDETTİ

Portakal, çalıştığı kurumun adının hayvan adıyla zikredilmesinin kendi kişiliğini zedelediğini kaydeden ünlü spiker, İstanbul 'ne başvurdu. Dava dilekçesinde kişiliğinin zarar gördüğünü ileri sürerek 15 bin liralık tazminat talep etti. Mahkeme, Portakal'ın tazminat talebini reddetti.

İNCİTİCİ BİR KELİME YOK

Kararda, kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği anlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)

Sabah yazarı Salih Tuna'dan algı operatörü Fatih Portakal'a aşı tepkisi: Bu kadar cehalet trollerde yok! SABAH YAZARI SALİH TUNA'DAN ALGI OPERATÖRÜ FATİH PORTAKAL'A AŞI TEPKİSİ: BU KADAR CEHALET TROLLERDE YOK!
FOX'un spikeri Fatih Portakal'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için gönülsüz paylaşım! Tepki yağdı... FOX'UN SPİKERİ FATİH PORTAKAL'DAN TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ KEŞFİ İÇİN GÖNÜLSÜZ PAYLAŞIM! TEPKİ YAĞDI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA