Fatih Portakal’ın “Tilki” davası reddedildi

İNCİTİCİ BİR KELİME YOK

Kararda, kişileri zarara uğratmadığı, eleştiri sayılsa bile bu eleştirilerin sert üslup olduğunun anlaşılması gerektiği ve dava açan Portakal'ın bu tür eleştirilere katlanma hükümlerinin olduğu, yine söz konusu kelimelerin basın özgülüğü kapsamında kalması gerektiği anlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)