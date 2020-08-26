26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Can Ataklı için hesap vakti! Başkan Erdoğan'a skandal sözler söylemişti

Bir televizyon programında Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanan 'ya 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Can Ataklı için hesap vakti! Başkan Erdoğan'a skandal sözler söylemişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?
Ataklı'nın söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Son dakika: Can Ataklı hakkındaCumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı SON DAKİKA: CAN ATAKLI HAKKINDA'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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