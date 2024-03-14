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İşletmelerin ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler Papara Ticari’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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İşletmelerin ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler Papara Ticari’de

Papara Ticari, KOBİ'lerden kurumsal şirketlere kadar geniş bir yelpazede sunduğu ödeme alma, ödeme dağıtma ve ticari kart ürünleriyle işletmelere uçtan uca çözümler sunuyor. "Papara Ticari ile Bir Adım İleri" vizyonuyla ticari ürün portföyünü genişleten Papara, hızlı kayıt ve aynı gün içinde işlem kolaylığı sağlıyor. Üye işyerleri, Papara Ticari mobil uygulamasıyla finansal süreçlerini diledikleri yerden yönetebiliyor.

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