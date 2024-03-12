İstanbul’da temel gıdaya yüzde 25 indirim! Ramazan boyunca geçerli olacak

Güzeldere, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, federasyonun ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe fiyat sabitleme ve indirim kampanyası başlattığını hatırlattı.

İstanbul PERDER olarak TPF'nin "fiyat sabitleme ve indirim" kampanyasına tam destek verdiklerini vurgulayan Güzeldere, "Temel gıda maddeleri öncelikli olmak üzere yüzlerce üründe ramazan ayı sonuna kadar İstanbul PERDER üyesi marketlerde yüzde 25'e kadar indirim yapacağız." dedi.

Güzeldere, ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokolle ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam ettiklerini belirtti.