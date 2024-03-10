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BankPozitif’ten Fitch Ratings değerlendirmesi: Türkiye’nin kredi notu yükselmeye devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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BankPozitif’ten Fitch Ratings değerlendirmesi: Türkiye’nin kredi notu yükselmeye devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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