Rekabet Kurumu’ndan kırmızı et adımı! Ramazan öncesi radarda

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır." dedi.

Küle, AA muhabirine, Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.