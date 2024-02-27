Rekabet Kurumu'ndan kırmızı et adımı! Ramazan öncesi radarda
Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber bazı fırsatçılar et fiyatları üzerinde de manipülasyona başladı. Rekabet Kurumu, gelen şikayetlerin ardından harekete geçerken, yapılan açıklama ile sektörün yakından takip edildiği bildirildi.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek, "Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu da vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır." dedi.
Küle, AA muhabirine, Kurumun kırmızı et sektörüne yönelik yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kırmızı etin vatandaşlar için önemli bir besin kaynağı olduğuna işaret eden Küle, kırmızı et piyasasının, Kurumun yakından takip ettiği sektörler arasında olduğunu aktardı.
Küle, son birkaç yılda Kuruma iletilen şikayetler ve resen başlattıkları incelemeler sonucunda, bu sektördeki fiyat artışlarını mercek altına aldıklarına dikkati çekerek, "Bu incelemeler kapsamında 2023'te yapılan bir soruşturmada, piyasanın en büyük üreticilerinden birine, rekabete aykırı eylemleri gerekçesiyle yaklaşık 73 milyon lira idari para cezası verildi." diye konuştu.
"ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞIYORUZ"
Kurum tarafından sektörün tüm yönleriyle derinlemesine ele alındığı bir sektör incelemesi yürütüldüğünü belirten Küle, şunları kaydetti: "Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde kırmızı et fiyatları yine gündemin öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Buna paralel olarak konu hakkında Kurumumuza intikal eden şikayetlerde de bir artış görülmektedir. Bu noktada hiç kuşkusuz ki Rekabet Kurumu, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır. Kurumumuza gelen şikayetler titizlikle değerlendirilmektedir. Yürütülmekte olan sektör incelememiz kapsamında da önemli bulgulara ulaşmaktayız. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
- Survivor Sema Pınar kavgası olayı nedir? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli?
- SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...
- Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...
- ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?
- Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri
- Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?
- Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
- AÖL 2. Dönem sınav tarihi | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü