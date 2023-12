120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi... Bankalar yeni oranları duyurdu!

💸120 BİN TL'NİN AYLIK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!

ING - e-Turuncu Hesap:

Faiz Oranı: %40

Aylık Net Kazanç: 3.747,95 TL

Vade Sonu Tutar: 123.747,95 TL

Fibabanka - Kiraz Hesap:

Faiz Oranı: %45

Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL

Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL

ON - ON Plus:

Faiz Oranı: %45

Aylık Net Kazanç: 4.216,44 TL

Vade Sonu Tutar: 124.216,44 TL