120 bin liranın 30 günlük mevduat faizi getirisi... Bankalar yeni oranları duyurdu!

Mevduat faizi, bir bankaya belirli bir süre için yapılan para yatırmanın, banka tarafından belirlenen oran üzerinden kazanç elde etmesidir. Mevduat hesapları, müşterilerin paralarını belirli bir süre boyunca bankaya emanet etmeleri karşılığında faiz kazanmalarını sağlayan finansal araçlardır. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte haberin detayları...