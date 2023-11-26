Kanada’nın ambargosu Türkiye’yi dünyada 1 numaraya taşıdı! ASELSAN’ın müthiş başarısı

BİRÇOK YETENEK AYNI SİSTEMDE BULUŞUYOR

Hava araçlarının gözü olarak kabul edilen bu sistemlerin görüntü performansının optimum seviyeye ulaşmasında birçok uzmanlık alanı rol oynuyor. Optik ve optomekanik tasarım kabiliyetleri ile 20-25 kilometreden insan hedeflerinin görülebilmesi için süper parlatma sistemleri ile teleskop aynaları ışığın dalga boyunun yarısını ifade eden 300 nanometreye kadar parlatılıyor.

Ayrıca Türkiye ortak optik açıklık üzerinden fonksiyonel tasarım yapabilen 3 ülkeden biri konumunda bulunuyor. 350 mm boyutuna kadar çıkarılabilen tasarımlar sayesinde sistemler daha fazla enerji toplayarak yüksek görüntü kalitesi sağlayabiliyor.

Kontrol sistem tasarım algoritmaları sayesinde de hassas seviyede stabilizasyon yakalanabiliyor. Böylece 10 kilometredeki hedefi işaretleyebilecek bir kontrol performansı elde ediliyor. Tasarımından üretimine kadar yüzde 100'ü yerli ve milli özgün lazer birimleriyle 50 mm boyutunda bir açıklıktan hedefler en iyi şekilde işaretlenebiliyor.