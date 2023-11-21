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Popy Para, Kayserispor'a Sponsor Oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2023
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Popy Para, Kayserispor’a Sponsor Oldu

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, Türkiye'nin önemli finansal teknoloji çözüm firmalarından biri olan Popy Para ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Anadolu takımı olan Kayserispor için önemli destek anlamına geliyor.

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