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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Saraçhane'de polislere saldıran şahıslar yakalandı! Aralarında CHP trolü 'Basel' Bekir Aslan da var

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Saraçhane’de polislere saldıran şahıslar yakalandı! Aralarında CHP trolü ’Basel’ Bekir Aslan da var

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ta Saraçhane'de provokasyon yaparak polislere saldıran 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandıklarını duyurdu. Yakalananlar arasında CHP trolü olan sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan da olduğu öğrenildi.

1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan "Taksim" dayatması Saraçhane'de provokasyona dönüştü.

POLİSE SALDIRDILAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölge "karıştırıp" makam araçlarıyla alandan ayrılırken CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler polise tekme, taş ve sopalarla saldırdı.

POLİSE TEKME ATANLARDAN BİRİ CHP'Lİ TROL BASEL ÇIKTI
Saraçhane'de polise tekme atanlardan birinin sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan CHP yandaşı Bekir Aslan olduğu ortaya çıktı.

29 GÖZALTI!
Polise saldıran provokatörlere karşı operasyon sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün 29 gözaltı gerçekleştirildiğini yazdı. Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 kişi olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TROL DE YAKALANDI
Ali Yerlikaya'nın paylaştığı görüntülerde CHP'li trol Bekir Aslan'ın da yakalandığı görüldü. Aslan'ın polisler tarafından alınarak sorguya götürüldüğü görüldü.

CHP'Lİ BEKİR ASLAN'IN POLİSE SALDIRI KAMERALARA YANSIDI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde trol Basel'in (Bekir Aslan) yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görüldü.

Polise tekme atan provokatör CHP’li trol çıktıPolise tekme atan provokatör CHP’li trol çıktı POLİSE TEKME ATAN PROVOKATÖR CHP'Lİ TROL ÇIKTI

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