İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Saraçhane’de polislere saldıran şahıslar yakalandı! Aralarında CHP trolü ’Basel’ Bekir Aslan da var

1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan "Taksim" dayatması Saraçhane'de provokasyona dönüştü.

POLİSE SALDIRDILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölge "karıştırıp" makam araçlarıyla alandan ayrılırken CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler polise tekme, taş ve sopalarla saldırdı.