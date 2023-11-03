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IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlerde zam yapılacağını gösterdi. Bu nedenle, bir dizi vergi, harç ve ceza oranının artırılması bekleniyor. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

TÜİK, Ekim ayı enflasyonu sonrası, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlerde zam yapılacağını gösterdi. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

2024 YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 arttı.

Ayrıca, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak belirlendi.

IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2024?

Yurtdışından getirilen cep telefonlarına ödenecek harçlar artacak. 2024 yılında, IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak uygulanacak.

E-DEVLET IMEİ SORGULAMA

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesine göre her yılın başında, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.

İŞTE 2024'TE ARTACAK VERGİ VE HARÇLAR

Ekim sonunda belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak yükümlülükler şunlar:

➡Emlak Vergisi

➡Çevre Temizlik Vergisi

➡Motorlu Taşıtlar Vergisi

➡Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

➡Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

➡Damga Vergisi.

➡Özel İletişim Vergisi

➡Trafik cezaları

➡Ehliyet ve pasaport harçları

➡Vergi Usul Kanunundaki cezalar

➡Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

➡Araç muayene ücretleri

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