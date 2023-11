IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?



Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesine göre her yılın başında, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.