IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlerde zam yapılacağını gösterdi. Bu nedenle, bir dizi vergi, harç ve ceza oranının artırılması bekleniyor. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
TÜİK, Ekim ayı enflasyonu sonrası, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileri, yeni yılda vergi, harç ve ceza gibi işlemlerde zam yapılacağını gösterdi. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
2024 YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, ekim ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 arttı.
Ayrıca, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58,46 olarak belirlendi.
IMEI KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK 2024?
Yurtdışından getirilen cep telefonlarına ödenecek harçlar artacak. 2024 yılında, IMEI kayıt ücreti 31.692 TL olarak uygulanacak.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Maktu vergiler ile ceza, harç ve ücretler, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesine göre her yılın başında, 'yeniden değerleme oranı' kadar artırılıyor. Her yıl ekim ayı sonu itibarıyla yurtiçi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) son on iki aylık ortalamasında bir önceki on iki aylık dönemin ortalamasına göre meydana gelen artış, izleyen yılda uygulanacak yeniden değerleme oranını veriyor.
İŞTE 2024'TE ARTACAK VERGİ VE HARÇLAR
Ekim sonunda belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak yükümlülükler şunlar:
➡Emlak Vergisi
➡Çevre Temizlik Vergisi
➡Motorlu Taşıtlar Vergisi
➡Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
➡Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
➡Damga Vergisi.
➡Özel İletişim Vergisi
➡Trafik cezaları
➡Ehliyet ve pasaport harçları
➡Vergi Usul Kanunundaki cezalar
➡Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
➡Araç muayene ücretleri
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- SGK, SSK Bağkur'lunun Ocak zammı şekillendi! TÜİK son dakika açıkladı, hesaplar değişti: 2024 Ocak'ta en düşük 7.500 TL emekli maaşı alanlar, refah payı...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor
- Canan Karatay tarhana tarifine son noktayı koydu: Her kaşığı şifa olacak!
- Öğretmen, polis, hemşire, avukat... Artış %50'yi geçti: Memur maaşında 4 aylık fark zam tablosunu değiştirdi! Emekli memura 15.000 TL aylık! TÜİK enflasyon...
- Torba Yasada Meclis kilidi açıldı! Maddeler kalem kalem sıralandı: 4D'li taşerona kadro, erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 2000 sonrasına...