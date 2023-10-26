AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde kentsel dönüşüm ve Kudüs mesajı

"BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNDE, TEK SES, TEK NEFES 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' DİYECEĞİZ"

Medeniyetimizin şehir ve insanı bir tuttuğunu belirterek Büyük Filistin Mitingi'ne değinen Kurum, "Bizim medeniyetimiz şehir ve insanı bir tutmuş, birbirinden ayırmamıştır. Bundan dolayı da sadece medeniyetimizin değil, dünya tarihinin en eşsiz şehirleri, eserleri ortaya çıkmıştır. Bunun özünde de medeniyetimizin insana duyduğu derin saygı vardır. Şehirleri de insanı sevdiği gibi sevmiş ve sahiplenmişiz. Çünkü medeniyetimiz gittiği her şehri Kudüs, Mekke ve Medine gibi görmüştür. Tabi burada Kudüs'ü anınca hepimizin yürekleri derinden sızladı. Hepimizin aklı, kalbi Filistinli masum ve çaresiz kardeşlerimizde. Allah yardımcıları olsun. Bir an önce katliamın, soykırımın son bulmasını diliyoruz. İnşallah önümüzdeki cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Büyük Filistin Mitinginde, tarih boyunca mazlumların sesinin başkenti olan İstanbul'dan; tek ses, tek nefes "dünya beşten büyüktür." diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Medeniyetimiz her şehri Kudüs, Mekke ve Medine gibi görmüştür. Kudüs; kutsal, Mekke; ev, Medine; şehir demektir. Yani medeniyetimiz şehirleri kutsal bir ev olarak görmüştür. Çünkü şehir kutsal görülürse, ev gibi benimsenirse ve öyle yönetilirse, o şehirde mutluluk hâkim olur. Onun için, şehirlerimiz binalarıyla, çarşılarıyla, meydanlarıyla, yollarıyla bu duyguya hizmet etmeli, bu duyguyla inşaa edilmeli, bu inançla korunmalı ve dönüştürülmeli. İnşa ve ihya süreçleri de birbirinden ayrı düşünülmemeli. Eskimiş yapılar yenilenirken, yeni parklar, sokaklar, caddeler yapılırken, beraberinde şehrin tarihi dokusu da ihya edilmeli. Bu bağlamda deprem bölgesindeki tarihi yapılara ve eserlere büyük bir hassasiyetle yaklaştığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

18.si düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nin hayırlı olmasını dileyen Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihya süreci için yapılan çalışmaların anlatıldığı Umut Çizgisi Belgeselinin yapımında emeği geçenleri kutladı.

Kurum'un konuşmasının ardından Pazarcık merkezli Şubat depreminin ardından yürütülen şehirlerin tasarım süreçlerini anlatan "Umut Çizgisi" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Gösterim sonrasında konuşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu da Murat Kurum'a destekleri ve bu süreçteki güveni için teşekkür etti.