AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum’dan 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nde kentsel dönüşüm ve Kudüs mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 6 şubat depreminde büyük hasar görmüş şehirlerimizin yeniden tasarım süreçlerine destek olan GYODER'in düzenlediği ve tasarım süreçlerini anlatan "Umut Çizgisi" adlı belgeselin ilk gösteriminin yapıldığı 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Murat Kurum, 6 Şubat depreminin ardından başlayan dönüşüm sürecini anlattı, kentsel dönüşümün depremle mücadelenin tek yolu olduğunu belirtti. Kurum Gazze'de yaşananlara da değindi, Aklımız, fikrimiz, kalbimiz Filistin'li kardeşlerimizle. Cumartesi günü hep birlikte "Dünya Beşten Büyüktür" diyeceğiz." sözleriyle tüm İstanbullulara Cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi'ne katılım çağrısı yaptı.

Murat Kurum, zirvede yaptığı konuşmada "6 Şubat tarihinde ülkemizde görülmüş felaketlerin en büyüğünü, imtihanların en ağırını, acıların en derinini hep birlikte yaşadık. Aynı gün içinde iki büyük depremle sarsıldık. 11 ilimiz büyük bir yıkıma uğradı. Ne yazık ki 11 ilimizin de; sesi feryada, sözü ağıda, filizi toprağa dönüştü. Dünyada daha önce eşi benzeri yaşanmamış Asrın Felaketinde binlerce canımızı yitirdik. On binlerce insanımız anasız, babasız, evlatsız kaldı. Bu büyük felaketin üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen acımız hala dinmedi. Allah kaybettiğimiz her bir canımıza rahmet etsin. Geride kalanların sabrını artırsın. Bu vesileyle bir kez daha milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah, ülkemizi her türlü felaketlerden korusun." ifadelerini kullandı.