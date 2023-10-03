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SATSAN Mermer'den dev yatırım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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SATSAN Mermer’den dev yatırım

SATSAN Mermer ve Madencilik A.Ş, madencilik alanında önemli yatırımlarla bu alanda önemli hamleler yapmaya başladı. Madencilik sektöründe önemli yatırımlar yapan SATSAN Mermer ve Madencilik A.Ş (#MARBLE) stratejik bir hamleye daha imza attı. SATSAN, Çin ve Hindistan ile 670.000 tonluk mermer satışı için anlaşma imzaladı.

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