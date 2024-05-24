UAD'nin kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya çağrı! "Üzerinize düşeni yapın"

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Refah operasyonu için kararını verdi. Mahkeme, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamasına hükmetti. Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı olarak görev yapan UCM'nin kararları yasal olarak bağlayıcı ancak doğrudan uygulanmaları için yeterli mekanizmalar bulunmuyor.

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