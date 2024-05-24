UAD'nin kararıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya çağrı! "Üzerinize düşeni yapın"
Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e ilişkin ihtiyati tedbir kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." denildi. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından UAD'nin Refah kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.
Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah'a yönelik vahşi saldırılarını sonlandırmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına ilişkin aldığı karar çok hayati ve önemlidir.
Uluslararası toplum, İsrail'in bu kararın gereğini derhal yerine getirmesini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.
'KARAR ÖNEMLİ ANCAK YETERSİZDİR''
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurması kararına ilişkin paylaşımda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası Adalet Divanının 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Refah'ta soykırım yapan işgalci İsrail'in saldırıları durdurmasına ve insani yardımların önünün açılmasına yönelik verdiği karar, Filistin'de akan kan ve gözyaşının dinmesi adına önemli ancak yetersizdir" dedi.
NE OLMUŞTU?
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Refah operasyonu için kararını verdi. Mahkeme, İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamasına hükmetti. Birleşmiş Milletler'in en üst düzey yargı organı olarak görev yapan UCM'nin kararları yasal olarak bağlayıcı ancak doğrudan uygulanmaları için yeterli mekanizmalar bulunmuyor.
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