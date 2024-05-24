THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Berlin'de Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, 6. kez Final Four'a yükselerek Avrupa'da adını duyurdu. 2017 yılında İstanbul'da zaferi tadan Fenerbahçe Beko, şimdi bir kez daha Euroleague şampiyonluğu için mücadele edecek. Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe Beko'nun taraftarları, heyecanla maçın başlamasını bekliyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?