Panathinaikos-Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşacağı rakibi olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u belirledi. Euroleague'de ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşamak isteyen Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos'u mağlup ederek finale yükselmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri de belli oldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024
15:16
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Berlin'de Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko, 6. kez Final Four'a yükselerek Avrupa'da adını duyurdu. 2017 yılında İstanbul'da zaferi tadan Fenerbahçe Beko, şimdi bir kez daha Euroleague şampiyonluğu için mücadele edecek. Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe Beko'nun taraftarları, heyecanla maçın başlamasını bekliyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko mücadelesi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko, basketbolun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu Final Four'a hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
İlk rakip Yunanistan'ın köklü temsilcisi Panathinaikos.
Bu önemli mücadele 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da, Almanya'nın Berlin kentinde yer alan Über Arena'da gerçekleşecek.
Karşılaşma, sporseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak ve
S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-Lacivertlilerin Gözü İkinci Şampiyonlukta
Basketbol sahalarının savaşçıları Fenerbahçe Beko, EuroLeague Dörtlü Final'de ikinci şampiyonluğunu elde etmek için parkeye adım atacak. Türkiye'den, İspanya'dan Real Madrid ve Yunanistan'dan Panathinaikos ile Olympiakos'un da şampiyonluk mücadelesi vereceği bu zorlu turnuvada Fenerbahçe, stratejilerini ve güçlerini sonuna kadar kullanmaya hazır.
Fenerbahçe Beko, Tarih Yazmaya Devam Ediyor
958'den beri düzenlenen ve Avrupa basketbolunun zirvesi sayılan bu turnuvada Fenerbahçe Beko, daha önce 2017 yılında İstanbul'da kupayı kaldırarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise altıncı kez Final Four'da yer alarak, bu başarıyı tekrarlamanın peşinde.