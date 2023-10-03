Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?

10 MARKA 51 MODEL

Biz de kapsamlı bir araştırma yaparak, Türkiye'de üretilen tüm güncel akıllı telefon modellerine ve projeye dahil edilmesi netleşen ilk modellere ulaştık.

Buna göre, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye'de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Listenin dikkat çeken markalarından Güney Koreli Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisine ait 10 farklı akıllı telefon modelini Türkiye'de üretiyor. Yine Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi'nin 9, Pocco'nun 1 modelinin üretimi Türkiye'de gerçekleşiyor.