Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?
"Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu 9500 lira altı telefon ve bilgisayar satışı için 5500 lira teknoloji desteğinde son viraja girildi. 7 milyon üniversite öğrencisinin yararlanacağı vergisiz telefon satışında 13 yerli ve yabancı markanın yer alması bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergisiz cep telefonu satış tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu vergisiz telefon satışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, uygulamanın bu ay başlayabileceği sinyalini verdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Uraloğlu şunları söyledi;
"Gençlerimize Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 3,6 milyon gencimizi kapsayacak proje. 3 operatörden tekliflerimizi aldık, 12 ay süre içinde mutabakat sağladık. Gençlere verme noktasındayız. Ücretsiz internet projesi için 10 gb interneti hak eden kişilerin kullanmasını sağlamış olacağız. Gerek cep telefonundan gerek IMEI numarasından örtüşmesini sağlayacağız. Başkası kullanamayacak. BTK ile bunu sağlama yeteneğine sahibiz. Bu ay 10 gb internet başlar. En ihtiyaç olan nokta bu ay. Gençler hangi operatörü kullanıyorlarsa o operatörü kullanabilecekler."
VERGİSİZ TELEFON SATIŞI ŞARTLARI NELER OLACAK?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartlarının Bakanlık açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.
10 MARKA 51 MODEL
Biz de kapsamlı bir araştırma yaparak, Türkiye'de üretilen tüm güncel akıllı telefon modellerine ve projeye dahil edilmesi netleşen ilk modellere ulaştık.
Buna göre, Eylül 2023 itibarıyla Türkiye'de 10 farklı marka tarafından 51 adet akıllı telefon üretimi gerçekleşiyor. Bu modellerin güncel fiyatları ortalama 5 bin TL ila 12 bin TL arasında değişiyor. Listenin dikkat çeken markalarından Güney Koreli Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisine ait 10 farklı akıllı telefon modelini Türkiye'de üretiyor. Yine Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi'nin 9, Pocco'nun 1 modelinin üretimi Türkiye'de gerçekleşiyor.
İŞTE O MODELLER
İşte üretimleri Türkiye'de yapılan ve "vergisiz telefon" adayı olan tüm modeller:
Casper (VIA X30, VIA X30 Plus ve VIA M35),
General Mobile (GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro ve GM 22 Plus),
Omix (X300, X400, X500, X600, X700, X3 ve X5)
Pocco C40,Reeder (S19 Max, S19 Max Pro, S19 Max Pro S ve S23 Pro Max),
Realme (10, C55 ve C53),
Samsung (Galaxy A04e,Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14, Galaxy A24, Galaxy A04s, Galaxy A32, Galaxy A23, Galaxy M14 5G ve Galaxy M13),
TCL (303, 30 SE),
Xiaomi (Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi 10 2020, Redmi 10C, Redmi 12C, Redmi Note 10S, Redmi Note 11, Redmi Note 12 ve Redmi 12),
Vivo (Y15s, Y16, Y21, Y22s, Y35 ve Y36).
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