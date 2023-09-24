17 milyon emekli için ara zam! Masadaki 3 formül için bakanlar bu hafta toplanacak





- Üçüncü formül ise en düşük emekli aylığının halen net 11 bin 402 lira olan asgari ücretle eşitlenmesi. En çok talep bu yönde geliyor. Eğer bu formül hayata geçerse, aylığı 11 bin 402 liranın altında olan tüm emeklilerin geliri artacak. Taban aylıktaki artışın yanı sıra kök aylıkta da artış üzerinde duruluyor. Burada ilk formül seyyanen artış. Memurlarda iyileştirme geçtiğimiz Temmuz ayında seyyanen yapılmıştı. Maaşlara 8 bin 77 lira seyyanen zam ilave edilmişti. Emeklilerde de seyyanen artış formülü uygulanması mümkün.