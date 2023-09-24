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17 milyon emekli için ara zam! Masadaki 3 formül için bakanlar bu hafta toplanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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17 milyon emekli için ara zam! Masadaki 3 formül için bakanlar bu hafta toplanacak

Son dakika haberleri... Milyonlarca emekli bir yandan ocak zammını bir yandan da iyileştirmeyi merakla bekliyor. Hazırlıklar sürerken, önümüzdeki hafta önemli bir aşamaya geçilecek...

Emeklilerin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışmasında... Gelirleri artıracak çalışmayla ilgili son açıklamayı Başkan Erdoğan yaptı.

ABD ziyareti sırasında konuya değinen Başkan Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireceğiz" ifadesini kullandı.



TAKVİM BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma sürerken, önümüzdeki hafta önemli bir aşamaya geçilecek. Çalışmanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapılacak toplantıda masaya yatırılması planlanıyor.



Önümüzdeki hafta bakanlar düzeyinde ele alınacak çalışma, tamamlandığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ardından da Meclis'e sevk edilerek yasa süreci başlatılacak. Emeklilere yönelik iyileştirme çalışmalarında 3 formül gündeme geliyor. Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Taban aylıkta yapılacak artış konusunda 3 farklı formül öne çıkıyor:

- Net asgari ücret 8 bin 506 lirayken, en düşük emekli aylığı ödemesi bunun yüzde 88.16'sı seviyesindeydi. Temmuz'da net asgari ücret 11 bin 402 liraya çıktı ancak taban emekli aylığı aynı kaldı. Önceki seviyenin yeniden sağlanması istenirse en düşük emekli aylığı 10 bin 52 liraya yükselebilecek.



- En düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyonun yansıtılması da mümkün. Orta Vadeli Program'daki tahmine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Eğer bu oran yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı 10 bin 332 lirayı bulabilecek.



- Üçüncü formül ise en düşük emekli aylığının halen net 11 bin 402 lira olan asgari ücretle eşitlenmesi. En çok talep bu yönde geliyor. Eğer bu formül hayata geçerse, aylığı 11 bin 402 liranın altında olan tüm emeklilerin geliri artacak. Taban aylıktaki artışın yanı sıra kök aylıkta da artış üzerinde duruluyor. Burada ilk formül seyyanen artış. Memurlarda iyileştirme geçtiğimiz Temmuz ayında seyyanen yapılmıştı. Maaşlara 8 bin 77 lira seyyanen zam ilave edilmişti. Emeklilerde de seyyanen artış formülü uygulanması mümkün.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL ORANSAL ZAM
Emeklilere yönelik üçüncü formül ise oransal zam. Kök aylıklara yansıyacak bu artışın refah payı şeklinde yansıtılması da mümkün. Burada da maaşa göre kademeli bir oran belirlenebilir. Düzenleme Ocak ayındaki zamla birlikte yürürlüğe girebileceği gibi, yeni yıl beklenmeden de hayata geçirilebilecek.



İyileştirme haricinde Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerini 2023'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam bekliyor. Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre bu oran yüzde 37.76 olacak. Memur emeklileri ise Ocak'ta yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak. Bu fark yüzde 29.96 olacak.

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