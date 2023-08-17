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Avukat Mıraz Sarı: Konkordato uygulamaları ve önemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Avukat Mıraz Sarı: Konkordato uygulamaları ve önemi

Avukat Mıraz Sarı konkordato uygulamaları hakkında şunları iletti; “Konkordato hukuku: Borçların yeniden düzenlendiği yol demektir. Konkordato, Türk hukuk sisteminde özel bir yere sahip olan ve borçlular ile alacaklılar arasında denge sağlamayı amaçlayan bir hukuk kurumudur. Bu kurumun temel hedefi, belirli koşulları taşıyan borçluların borçlarını ödeyebileceği bir yapı oluşturarak, alacaklıların da haklarını koruma altına almak ve böylece ekonomik istikrarı sağlamaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, borçlunun mahkeme denetiminde alacaklılar ile anlaşması olarak tanımlanabilir konkordato. Bu anlaşmanın kuralları ve şartları yasalarla belirlenmiştir. Ayrıca, literatürde konkordato terimi, borç anlaşması veya iflas anlaşması olarak da kullanılmaktadır. Bu hukuki yol, hem adi borçluların hem de iflas riski taşıyan borçluların yararlanabileceği bir çözüm mekanizması sunar.”

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