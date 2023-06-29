Bakan Alparslan Bayraktar hedefi duyurdu: 2 ve 3’üncü santralleri de devreye almak istiyoruz





'2'NCİ VE 3'ÜNCÜ SANTRALLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"En az bunun kadar önemli bu enerjiyi biz karbonsuz şekilde üretmiş olacağız. Dolayısıyla çevre anlamında çok ciddi katkı sağlayacak. Burası yaklaşık 35 milyon ton karbon salınımına engel olacak bir proje. Dolayısıyla bizim aslında nükleer enerji programımız hem çevresel açıdan hem enerji arz güvenliği açısından hem de çeşitlendirme açısından önem arz ediyor. Tabi ki bu proje tek değil. Bu projenin yanında ikinci ve üçüncü santralle ilgili yoğun görüşmelerimiz devam ediyor. 2'nci ve 3'üncü nükleer santral projelerimizi de hızlı bir şekilde devreye almak istiyoruz.