"3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl boyunca başvurusu alınan evde bakım aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları ile araştırılıyor. Konuya dair gelişmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı? Şubat ayı bakım maaşı yatan iller...