3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı? Şubat ayı bakım maaşı yatan iller...
"3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri Şubat ayının gelişiyle birlikte başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli ve yaşlı bireyler için ödenen bakım parası Ocak zammı ile birlikte güncellendi. Peki, 3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı? Şubat ayı bakım maaşı yatan iller...
"3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yıl boyunca başvurusu alınan evde bakım aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak soruları ile araştırılıyor. Konuya dair gelişmeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 3 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde zamlı evde bakım maaşları yattı? Şubat ayı bakım maaşı yatan iller...
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.
ŞUBAT AYI EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat itibarıyla başlıyor ve ay sonuna kadar devam ediyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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