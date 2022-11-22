1 kg hamsi ne kadar, kaç TL? Hamsi fiyatları son durum ne 2022? Hamsinin fiyatı düştü mü? Balık fiyatları ne kadar?
1 kg hamsi ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Balık tezgâhlarında azalan palamut, yerini yavaş yavaş hamsiye bırakırken bollaşan hamsiye vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Peki hamsinin kilosu ne kadar? Hamsi fiyatlarında son durum ne? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgâhlarında hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Bu sebeple tezgahlardan palamut eksildikçe yerini yavaş yavaş alan hamsiye ilgi yoğunlaştı. Peki hamsinin kilosu ne kadar, kaç TL? 1 kilo hamsi kaç TL? Hamsinin fiyatı düştü mü? İşte hamsinin fiyatında son durum...
FİYATLARIN 40 TL'YE DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Karadeniz'de sezon başından bu yana yaşanan palamut bolluğu tezgâhlarında hamsinin az olmasına sebep olmuş, fiyatlarını da yükseltmişti. Bugünlerde kilosu 80 TL'ye satılan hamsi fiyatının önümüzdeki günlerde 40 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.
Uzun süredir tezgâhlarda hamsiyi bekleyen vatandaşların ilgisi yoğun olurken, bereketli geçen av sezonu hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürüyor.
BALIK FİYATLARI NE KADAR?
Et, tavuk gibi yiyeceklere göre balık daha uygun olduğu için vatandaşın tercih ettiğini dile getiren Muharrem Şahin, "Şu an balık tezgâhlarında palamut yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Tanesini 50 TL'ye satıyoruz. Bunun yanı sıra hamsi bollaşmaya başladı. Kilosu şu an 80 TL. Önümüzdeki günlerde 40 TL'ye kadar düşmesi bekleniyor.
Ayrıca çinakop bolluğu var. Kilosu 70 ila 80 TL arasında değişiyor. Havaların soğumasıyla tezgâhlarda ballık bollaşacağı için fiyatlarda düşüş olur. Et, tavuk gibi proteinlere nazaran balık daha uygun olduğu için vatandaş balık yemeği tercih ediyor" diye konuştu.
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