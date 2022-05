İstanbul pandeminin izlerini sildi! Akın akın geliyorlar

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Yaşanan zorlu süreçlerle birlikte sektörün pazar çeşitliliğini daha da artırdığını aktaran turizmciler, "Artık hemen her ülkeden turist alıyoruz. Ortadoğu ya da Körfez lider pazar değil. Yumurtaları sepete eşit dağıtmaya dikkat ediyoruz. Şu an İngiltere, Almanya, İtalya, Güney Amerika, Ortadoğu, Körfez olmak üzere hemen her pazardan eşit bir dağılım var" diyor.