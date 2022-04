İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Piyasada bahar havası esmeye başladı

EN ÇOK C SEGMENT SATILIYOR

Geçen ay 49 bin 674 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 26 bin 486 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,4 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 32,3 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar geldi.

SATIŞLARDA KİLOMETRE TERCİHLERİ

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla da 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.