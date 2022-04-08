Et fiyatları düştü mü? Güncel kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları ucuzladı mı?
Tüm illerden vatandaşlar et fiyatları düştü mü? Güncel kırmızı et fiyatları ne kadar sorularının yanıtlarını gündemde yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Artan kırmızı et fiyatları nedeniyle şikayet eden vatandaşların sesini duyan Ticaret Bakanlığı düğmeye basarak Ramazan ayında vatandaşların bütçeye uygun fiyatlarla et tüketmeleri için çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları ucuzladı mı?
Et fiyatları düştü mü? Güncel kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları ucuzladı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi kırmızı et fiyatları ile ilgili bilgiler merak konusu oldu ve vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. İşte ayrıntılar...
ET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.
"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.
Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:
Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda.
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