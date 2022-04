Et fiyatları düştü mü? Güncel kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları ucuzladı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi kooperatifi kırmızı et fiyatları ile ilgili bilgiler merak konusu oldu ve vatandaşların araştırdığı soruların yanıtları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. İşte ayrıntılar...