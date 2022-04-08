Et fiyatları düştü mü? Güncel kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatları ucuzladı mı?

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.