Döviz kurları son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 6 Aralık canlı döviz kurları

Bugün euro ve dolar ne kadar? Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen döviz kurlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 13.90 liraya ulaştıktan sonra Merkez Bankası'nın müdahelesi sonrası düşüşe geçen dolar kuru, yeni haftaya 13.81 liradan başladı. Küresel piyasalarda Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Döviz kurları son durum nedir? İşte 6 Aralık euro ve dolar kuru...

BUGÜN EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte 6 Aralık güncel döviz kurları: