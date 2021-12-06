Döviz kurları son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 6 Aralık canlı döviz kurları
Yeni güne 13.71 TL'den başlayan dolar kuru, sabah saatlerinde 13.80'in üzerini test etti. Geçtiğimiz hafta 13.90 TL'ye iki kez hamle yapan dolar kuru, Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası aşağı yönlü hareket etti. Küresel piyasalarda Kovid-19 Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Öte yandan Fed faiz kararı da yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Döviz kurları son durum nedir? İşte 6 Aralık canlı döviz kurları...
Bugün euro ve dolar ne kadar? Son zamanlarda dalgalı seyir izleyen döviz kurlarında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 13.90 liraya ulaştıktan sonra Merkez Bankası'nın müdahelesi sonrası düşüşe geçen dolar kuru, yeni haftaya 13.81 liradan başladı. Küresel piyasalarda Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? Döviz kurları son durum nedir? İşte 6 Aralık euro ve dolar kuru...
BUGÜN EURO VE DOLAR NE KADAR?
İşte 6 Aralık güncel döviz kurları:
KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA
Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumuyla karışık bir seyir izliyor.
Geçen hafta dünya geneline yayılan Omicron varyantı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerindeki şahinleşen ton pay piyasalarını baskılarken, tahvillere talebinin arttığı görüldü.
Yeni haftanın açılışında söz konusu riskler fiyatlanmaya devam etse de, Omicron varyantına ilişkin korkuların hafiflediği görülürken, bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.
Çin'in attığı regülasyon adımları özellikle Asya pay piyasalarını etkilemeyi sürdürürken, Çinli emlak şirketi Evergrande'nin Çin ekonomisinde olumsuz etki oluşturmayacağı ve borçlarının yapılandırılması için aktif şekilde çalışıldığı yönündeki yetkililerden gelen açıklamalar risk algısını hafifletti.
Öte yandan, ABD'li regülatörlerin New York borsasında işlem gören Çinli firmaları borsa kotundan çıkarabileceğine ilişkin endişeler ise sürüyor.
Hafta sonu kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanırken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 20'den fazla düşüşle 42 bin dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek 49 bin dolar seviyesinde dengelendi.
Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.
Avrupa pay piyasalarında, cuma günü küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlenirken, Omicron varyantı nedeniyle Avrupa genelinde tedbirler artırılmaya devam ediyor.
Bu haftanın veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri dikkati çekerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü görevini Olaf Schulz'a devredecek.
Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.
Asya'da, Japonya Başbakanı Fumio Kishida Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışını engellemek için içinde kısıtlamaların da olduğu bir dizi önlem almayı planladıklarını duyururken, Çin'de Sunshine 100 adlı emlak şirketinin 179 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ve Alibaba hisselerinin regülasyon endişeleri ile sert düşüşünü sürdürmesi, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da, Alibaba hisselerinin yüzde 5'i aşan değer kaybının etkisiyle Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.
Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.
Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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