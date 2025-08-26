30 Ağustos’ta marketler açık mı? Zafer Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışıyor mu?

Marketlerin Çalışma Saatleri

🔹 Türkiye genelindeki A101 mağazaları, haftanın her günü sabah saat 09.00'da kapılarını açarak akşam 21.00'e kadar kesintisiz hizmet sunmaktadır.

🔹 BİM marketleri, her gün 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermektedir. Tüm şubelerde haftanın yedi günü aynı saat düzeni uygulanmaktadır.

🔹 ŞOK aktüel marketler, haftanın yedi günü boyunca sabah saat 09.00'da kapılarını açmakta ve müşterilerine akşam saat 21.00'e dek hizmet vermektedir.

🔹 Tarım Kredi Kooperatif marketleri, sabah saat 09.00 itibarıyla müşteri kabulüne başlamakta ve haftanın tüm günlerinde saat 21.00'e kadar hizmet vermeye devam etmektedir.

🔹 Migros marketler, genel olarak 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açıktır. Alışveriş yoğunluğunun fazla olduğu bazı bölgelerde kapanış saatleri 22.00'ye kadar uzatılabilmektedir.