30 Ağustos’ta marketler açık mı? Zafer Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların aklındaki en önemli soru, "Bugün marketler açık mı?" oluyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi gibi zincir marketlerin tatil günü çalışma düzeni araştırılıyor. İşte 30 Ağustos günü marketlerin çalışma saatleri ve merak edilen detaylar...
30 Ağustos'ta Marketler Açık mı?
Zafer Bayramı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos'ta coşkuyla kutlanıyor. Resmi kurumlar tatil nedeniyle kapalı olurken zincir marketler hizmet vermeye devam ediyor. BİM, A101, ŞOK, Migros, Tarım Kredi başta olmak üzere tüm marketler 30 Ağustos günü açık olacak.
Resmi tatil günlerinde marketler genellikle mesai düzenlerinde değişiklik yapmazken, Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kısa süreli kapanışlar yaşanabiliyor. 30 Ağustos gibi tek günlük resmi tatillerde marketler müşterilerini her zamanki saatlerde kabul ediyor.
Marketlerin Çalışma Saatleri
🔹 Türkiye genelindeki A101 mağazaları, haftanın her günü sabah saat 09.00'da kapılarını açarak akşam 21.00'e kadar kesintisiz hizmet sunmaktadır.
🔹 BİM marketleri, her gün 09.00 ila 21.00 arasında hizmet vermektedir. Tüm şubelerde haftanın yedi günü aynı saat düzeni uygulanmaktadır.
🔹 ŞOK aktüel marketler, haftanın yedi günü boyunca sabah saat 09.00'da kapılarını açmakta ve müşterilerine akşam saat 21.00'e dek hizmet vermektedir.
🔹 Tarım Kredi Kooperatif marketleri, sabah saat 09.00 itibarıyla müşteri kabulüne başlamakta ve haftanın tüm günlerinde saat 21.00'e kadar hizmet vermeye devam etmektedir.
🔹 Migros marketler, genel olarak 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açıktır. Alışveriş yoğunluğunun fazla olduğu bazı bölgelerde kapanış saatleri 22.00'ye kadar uzatılabilmektedir.