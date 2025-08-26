30 Ağustos’ta hastaneler açık mı? Zafer Bayramı’nda sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaştı. Zafer Bayramı’nda sağlık kuruluşların çalışma durumu araştırma konusu oldu. Sağlık hizmeti almayı düşünen milyonlarca vatandaş hastanelerin ve eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu mesai yapmazken, özellikle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar hastanelerin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar…

29 Ağustos Tatil mi, Yarım Gün mü? 30 Ağustos öncesi olan 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Dolayısıyla tüm kamu kurumları ve sağlık kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.