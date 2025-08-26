30 Ağustos’ta hastaneler açık mı? Zafer Bayramı’nda sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu mesai yapmazken, özellikle sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlar hastanelerin, sağlık ocaklarının ve polikliniklerin çalışma durumunu araştırıyor. Peki 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı, aile hekimleri çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar…
29 Ağustos Tatil mi, Yarım Gün mü?
30 Ağustos öncesi olan 29 Ağustos Cuma günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Dolayısıyla tüm kamu kurumları ve sağlık kuruluşları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.
30 Ağustos'ta Sağlık Kuruluşları Açık mı?
Resmi tatiller kapsamında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 30 Ağustos günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Aile hekimleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Muayene, reçete yenileme veya rutin kontroller için vatandaşların resmi tatil sonrasını beklemesi gerekiyor.
Vatandaşların acil durumlarda mağdur olmaması için acil servisler 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
30 Ağustos'ta Eczaneler Açık mı?
Resmi tatillerde eczanelerde nöbetçi sistem uygulanıyor. Vatandaşlar, bulundukları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri Sağlık Bakanlığı ve e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Bu sayede ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabiliyor.