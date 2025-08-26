Açık Lise kayıtları ne zaman, nereden yapılır? 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt dönemi yaklaşırken binlerce öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamaya çevirdi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık liseye kayıt olmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen adaylar, "Başvurular hangi tarihlerde yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.
2025-2026 AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu?
MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri genellikle Ağustos ayının son günlerinde başlayıp Eylül ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl da benzer bir tarihlendirme bekleniyor. Kesin takvim ise Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.
Açık lise kaydı nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptırmak isteyen adayların öncelikle MEB tarafından belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine yatırması gerekiyor. Ayrıca ek bir ücret, başvuru yapılan Halk Eğitim Merkezi (HEM) ya da Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) hesaplarına ödeniyor.
Belgelerini hazırlayan öğrenciler, en yakın irtibat bürosuna giderek kayıt işlemlerini tamamlıyor. Kayıtları onaylanan adaylar, kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yaparak ders seçimlerini gerçekleştirebiliyor.
Kayıt yenileme işlemleri nasıl olacak?
Halihazırda AÖL öğrencisi olan adayların kayıtlarını yenileyebilmesi için belirlenen tarihlerde Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halk Bankası şubelerine ücret yatırmaları gerekiyor. Ödeme dekontunun mutlaka saklanması tavsiye ediliyor.
Ücretin bir kısmı Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi bünyesindeki Okul Aile Birliği hesaplarına aktarılıyor. Daha sonra öğrencilik durumu sistem üzerinden "aktif" hale getiriliyor. Ancak durumu "silik" görünen öğrencilerin doğrudan Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.