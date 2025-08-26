Açık Lise kayıtları ne zaman, nereden yapılır? 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?

A Haber Foto Arşiv

2025-2026 AÖL kayıt tarihleri belli oldu mu?

MEB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri genellikle Ağustos ayının son günlerinde başlayıp Eylül ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Bu yıl da benzer bir tarihlendirme bekleniyor. Kesin takvim ise Bakanlık tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.