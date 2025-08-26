Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için iller arası yer değiştirme başvuru sürecini açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular belirlenen şartları taşıyan öğretmenler için geçerli olacak. Peki öğretmenler başvurularını ne zaman ve nasıl yapacak? Başvuru şartları neler?