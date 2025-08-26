Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?

Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenleri ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. 2025-2026 eğitim yılı için iller arası yer değiştirme başvuru kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda başvuru tarihleri, şartlar ve sürece dair detaylar yer alıyor. Peki öğretmenler iller arası yer değiştirme başvurusunu ne zaman ve nasıl yapacak, başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 08:25
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı için iller arası yer değiştirme başvuru sürecini açıkladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvurular belirlenen şartları taşıyan öğretmenler için geçerli olacak. Peki öğretmenler başvurularını ne zaman ve nasıl yapacak? Başvuru şartları neler?

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

MEB kadrolarında görev yapan öğretmenler, isteğe bağlı iller arası yer değiştirme başvurularını 3-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden erişilebilen Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla yapılacak. Formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması başvurunun geçerli sayılması için kritik önem taşıyor.

Başvuru Şartları

İller arası yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

⚫Adaylıklarının kaldırılmış olması,

⚫Bulundukları ilde 31 Aralık 2025 itibarıyla en az üç yıl çalışmış olmaları,

⚫Sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra kadroya geçenler için, 31 Aralık 2025 itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları.

Atama Sonuçları ve İlişik Kesme Tarihi

Yer değiştirme başvuru sonuçları 5 Eylül 2025 tarihinde personel.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. İlişik kesme işlemleri ise 8 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

