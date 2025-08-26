Haberler Liste Haberleri 30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?

30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar, resmi tatilde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Marmaray, metrobüs, metro, İETT otobüsleri, tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçları hafta sonu yoğun şekilde kullanılıyor. Daha önceki resmi tatillerde toplu ulaşım ücretsiz olmuştu. Peki 30 Ağustos Cumartesi günü toplu taşımadan ücret alınacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 10:25
ABONE OL
30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Yurt genelinde resmi törenler ve etkinlikler yapılacak. Hafta sonuna denk gelmesi, vatandaşların toplu taşıma tarifelerini merak etmesine neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde trafikte sıkışmamak için metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçları büyük önem taşıyor.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bazı raylı sistem hatları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz olacak hatlar şöyle:

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

📌Başkentray

📌Marmaray

📌İZBAN

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

📌Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

📌Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Vatandaşlar bu hatlarda herhangi bir ücret ödemeden seferlerden yararlanabilecek.

A Haber Foto ArşivA Haber Foto Arşiv

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA DURUMU

İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvay hatlarının 30 Ağustos'ta ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler geldiğinde, haberimiz güncellenerek duyurulacak.

SON DAKİKA