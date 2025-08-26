30 Ağustos’ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor. Yurt genelinde resmi törenler ve etkinlikler yapılacak. Hafta sonuna denk gelmesi, vatandaşların toplu taşıma tarifelerini merak etmesine neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde trafikte sıkışmamak için metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçları büyük önem taşıyor.
HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, bazı raylı sistem hatları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz olacak hatlar şöyle:
📌Başkentray
📌İZBAN
📌Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
📌Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Vatandaşlar bu hatlarda herhangi bir ücret ödemeden seferlerden yararlanabilecek.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA DURUMU
İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve tramvay hatlarının 30 Ağustos'ta ücretsiz olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler geldiğinde, haberimiz güncellenerek duyurulacak.