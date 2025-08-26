Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi
10 yaşındaki Ada Koçyiğit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı destekle sağlığına kavuştu. Bitlis’te Erdoğan’la buluşan Ada, yaptığı resmi hediye ederek teşekkür etti. Küçük kız ve ailesi duygusal anlar yaşadı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ada Koçyiğit, 2018'de geçirdiği kaza sonrası göz sorunları yaşamıştı. 2024'te Başkan Erdoğan'ın Bitlis programına katılan Ada, pankarta yazdığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" mesajıyla sesini duyurmaya çalıştı.
Ada, o anları A Haber'e anlattı:
"Bizim törende pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM KARŞILIĞI
Ada ve ailesinin yardım çığlığına Başkan Erdoğan yanıt verdi. Küçük kız, Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.
Baba Musa Koçyiğit duygularını şöyle aktardı:
"Bu dünya liderinin önünde durmak… Gerçekten kızıma ve aileme destek oldu. Sağ olsun."
RESMİ HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü için Bitlis'te bulunan Başkan Erdoğan'la Ada buluştu. Küçük kız, Başkan Erdoğan'a ve Hanımefendi Emine Erdoğan'a ait resmi çizip hediye etti.
Ada, resmi anlatırken heyecanını gizleyemedi:
"Eee, şey, Tayyip dedemle… Emine abla da vardı."
Baba Musa Koçyiğit, süreci şöyle özetledi:
"Kızımla bir ay önceden resmi çizmeye karar verdik. Kara kalemle Emine Hanım'la birlikte. Zor da olsa başardık ve takdim ettik. Çok mutluyuz."
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Ada ve ailesi, Erdoğan'la görüşmede duygusal anlar yaşadı. Baba Koçyiğit:
"İstediğimiz buydu, Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Kızımı ameliyata göndermişti. Allah onu başımızdan eksik etmesin."
Anne Ceylan Koçyiğit de ekledi:
"İnanın iki gündür uykusuzca buraya geldik. Onun gibi muhteşem bir insanın önünde durmak ayrı bir çaba. Derdimizi dinledi, hediyesini takdim ettik. Allah onu başımızdan eksik etmesin."
MALAZGİRT PROGRAMINA GEÇİŞ
Ada ve ailesiyle görüşmesini tamamlayan Başkan Erdoğan, araçta A Haber ekibini selamlayarak Malazgirt programına geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 30 Ağustos’ta marketler açık mı? Zafer Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışıyor mu?
- Şampiyonlar Ligi kadro listesi bildirimi son tarih ne zaman, hangi gün? UEFA kadro bildirimi/kayıt takvimi 2025
- Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber'e anlattı
- Açık Lise kayıtları ne zaman, nereden yapılır? 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?
- Ünlü Komedyen Mesut Süre'ye taciz iddiası şoku! Açıklaması olay oldu: "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım" diyerek...
- 2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…
- 30 Ağustos’ta hastaneler açık mı? Zafer Bayramı’nda sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler çalışıyor mu?
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?
- 8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı
- Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi
- Öğretmenlerin iller arası yer değişikliği başvuruları başladı mı? Öğretmenlerin tayin başvuruları nereden yapılacak, şartları neler?