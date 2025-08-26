26 Ağustos 2025, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 26.08.2025 17:50 Güncelleme: 26.08.2025 18:25
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi

10 yaşındaki Ada Koçyiğit, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı destekle sağlığına kavuştu. Bitlis’te Erdoğan’la buluşan Ada, yaptığı resmi hediye ederek teşekkür etti. Küçük kız ve ailesi duygusal anlar yaşadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ada Koçyiğit, 2018'de geçirdiği kaza sonrası göz sorunları yaşamıştı. 2024'te Başkan Erdoğan'ın Bitlis programına katılan Ada, pankarta yazdığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" mesajıyla sesini duyurmaya çalıştı.

ADA, TAYYİP DEDESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ada, o anları A Haber'e anlattı:
"Bizim törende pankart açmıştık. Tayyip dedem gördü."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YARDIM KARŞILIĞI
Ada ve ailesinin yardım çığlığına Başkan Erdoğan yanıt verdi. Küçük kız, Erdoğan'ın talimatıyla ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu.

Baba Musa Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Baba Musa Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Baba Musa Koçyiğit duygularını şöyle aktardı:
"Bu dünya liderinin önünde durmak… Gerçekten kızıma ve aileme destek oldu. Sağ olsun."

RESMİ HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü için Bitlis'te bulunan Başkan Erdoğan'la Ada buluştu. Küçük kız, Başkan Erdoğan'a ve Hanımefendi Emine Erdoğan'a ait resmi çizip hediye etti.

Ada Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Ada Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Ada, resmi anlatırken heyecanını gizleyemedi:
"Eee, şey, Tayyip dedemle… Emine abla da vardı."

Baba Musa Koçyiğit, süreci şöyle özetledi:
"Kızımla bir ay önceden resmi çizmeye karar verdik. Kara kalemle Emine Hanım'la birlikte. Zor da olsa başardık ve takdim ettik. Çok mutluyuz."

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Ada ve ailesi, Erdoğan'la görüşmede duygusal anlar yaşadı. Baba Koçyiğit:
"İstediğimiz buydu, Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Kızımı ameliyata göndermişti. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Anne Ceylan Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Anne Ceylan Koçyiğit (ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Anne Ceylan Koçyiğit de ekledi:
"İnanın iki gündür uykusuzca buraya geldik. Onun gibi muhteşem bir insanın önünde durmak ayrı bir çaba. Derdimizi dinledi, hediyesini takdim ettik. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

MALAZGİRT PROGRAMINA GEÇİŞ
Ada ve ailesiyle görüşmesini tamamlayan Başkan Erdoğan, araçta A Haber ekibini selamlayarak Malazgirt programına geçti.

ADA, TAYYİP DEDESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan’ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi Başkan Erdoğan’ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi Başkan Erdoğan’ın talimatı ile sağlığına kavuşmuştu! Ada, Tayyip dedesiyle bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör