Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber'e anlattı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 binden fazla artçı meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıların fay hattıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Peki daha büyük bir deprem olur mu, artçılar ne kadar sürecek? Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor? Uzman isim, yer kabuğunun inceliği ve magma faaliyetlerinin bu süreçte etkili olduğunu belirterek A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:15