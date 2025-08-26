Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

"Sarsıntılar Fay Üzerinde Değil, Geniş Bir Alanda Yayılıyor"

Ersoy, artçıların tek bir fay hattı üzerinde yoğunlaşmadığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artçı deprem, kaldı ki biz sadece büyüklerini biliyoruz, yüzlerce deprem oldu. Aynı günde bir günde mesela 200 tane artçı deprem oldu. Yani ikiden büyük olmak üzere. Fakat bu karakteristik tektonik depremlerden biri değil. Onu nasıl anladık? 6.1 olduğu zaman sındırgının batısında bir 15 kilometrelik fay var. Onun üzerinde meydana geldiği için o fayın bu depremi yarattığını düşünmüştük. Ve bundan sonra olabilecek artçıların da o fayın kuzeyinde olması gerektiğini kabul ediyoruz. Tabii öngördük. Ama hiç öyle olmadı.O fayın güneyinde oldu ve bir çizgi üzerinde değil, geniş bir alanda yayılım gösterdi. Bu onun tektonik bir deprem olmadığını başka bir mekanizma aranması gerektiğini gösteriyor. Nitekim bu konuda ulusal kurumlarımızda da, üniversitelerde de kafa yoruyor insanlar."