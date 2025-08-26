Viral Galeri Viral Liste Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber'e anlattı

Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber'e anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4 binden fazla artçı meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıların fay hattıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. Peki daha büyük bir deprem olur mu, artçılar ne kadar sürecek? Sındırgı depremleri ne mesaj veriyor? Uzman isim, yer kabuğunun inceliği ve magma faaliyetlerinin bu süreçte etkili olduğunu belirterek A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:15
Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaklaşık 4 bin artçı sarsıntı kaydedildi. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin yalnızca tek bir fay hattında yoğunlaşmadığını, geniş bir alana yayıldığını belirtti. Yer kabuğunun inceliği ve magma hareketlerinin bu süreci tetiklediğine dikkat çekti. Türkiye'nin büyük bölümünün deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Ersoy, özellikle alüvyon zeminlerde doğru ve zemine uygun yapılaşmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

4 Bin Artçı Deprem Kaydedildi

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 4 bine yakın artçı deprem yaşandı. Normal şartlarda bu büyüklükte bir depremin ardından bu kadar fazla artçı beklenmediğini ifade eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntıların farklı bir mekanizma ile açıklanması gerektiğini söyledi.

BALIKESİR SINDIRGI DEPREMLERİ NE MESAJ VERİYOR?
Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

"Sarsıntılar Fay Üzerinde Değil, Geniş Bir Alanda Yayılıyor"

Ersoy, artçıların tek bir fay hattı üzerinde yoğunlaşmadığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artçı deprem, kaldı ki biz sadece büyüklerini biliyoruz, yüzlerce deprem oldu. Aynı günde bir günde mesela 200 tane artçı deprem oldu. Yani ikiden büyük olmak üzere. Fakat bu karakteristik tektonik depremlerden biri değil. Onu nasıl anladık? 6.1 olduğu zaman sındırgının batısında bir 15 kilometrelik fay var. Onun üzerinde meydana geldiği için o fayın bu depremi yarattığını düşünmüştük. Ve bundan sonra olabilecek artçıların da o fayın kuzeyinde olması gerektiğini kabul ediyoruz. Tabii öngördük. Ama hiç öyle olmadı.O fayın güneyinde oldu ve bir çizgi üzerinde değil, geniş bir alanda yayılım gösterdi. Bu onun tektonik bir deprem olmadığını başka bir mekanizma aranması gerektiğini gösteriyor. Nitekim bu konuda ulusal kurumlarımızda da, üniversitelerde de kafa yoruyor insanlar."

Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

Ne Tür Bir Mekanizma Olabilir?

Batı Anadolu'daki yer kabuğunun ince yapısına dikkat çeken Ersoy, magma faaliyetlerinin bu süreçte rol oynadığını dile getirdi. "Nitekim Batı Anadolu'nun yeraltı sıcaklığından dolayı jeotermal enerjiyi kullanırız. Bunun sebebi o. Şimdi aşağıda mama faaliyetleri de deprem yaratabiliyor. Sadece faylar değil. Elbette klasik anlamda tektonik depremler faylarda oluyor. Fakat bu o kadar saçılım gösterdi ki bu faydan ziyade aylarca sürebilecek, artçısı aylarca sürebilecek depremler yaratıyor.

Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber’e anlattı

Ben burada mesela büyük bir deprem beklemiyorum. Çünkü bu tür mekanizmaları literatürden de baktığımızda ardından büyük deprem üretmeyebilir. Bunun benzer örneğini Santorini civarında yaşadık. Herkes Santorini depremlerinin tektonik olduğunu söylemişti. Biz onun volkanik kökenli bir deprem olduğunu söylemiştik ve aylarca sürdü. Yine aynı şeyi söylemiştim ben. Büyük deprem beklemiyorum. Çünkü karakteri bu. Yüzlerce deprem oluşturur, küçük depremler ve aylarca sürebilir. Ve sonunda büyük bir deprem gelmeyebilir. Öyle bir karakteristiği var."

SON DAKİKA