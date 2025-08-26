Milyonlarca memur ve emeklisinin zammı netleşti! İşte meslek ve unvanlara göre kalem kalem zamlı rakamlar...

Milyonlarca memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren zamda uzlaşma sağlanamadı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Kurul, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı. Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.