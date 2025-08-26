Viral Galeri Viral Liste Milyonlarca memur ve emeklisinin zammı netleşti! İşte meslek ve unvanlara göre kalem kalem zamlı rakamlar...

Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yönelik merakla beklenen karar geldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşları için 2026 ve 2027 zamları belli oldu. Bunun ardından "Mesleklere göre memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte kalem kalem zamlı maaşlar...

26.08.2025
Milyonlarca memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren zamda uzlaşma sağlanamadı ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Kurul, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı. Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.

KURUL KARAR VERDİ!

Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi. Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı. Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı. Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar sonrası da "Mesleklere göre memur maaşları ne kadar olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

2025 Temmuz itibarıyla aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 43.726 TL'den 50.503 TL'ye yükselirken en düşük memur emekli aylığı ise 19.617 TL'den 22.671 TL'ye yükselmiş oldu.

Kalem kalem zamlı maaşlar şu şekilde:

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 derece
-Enflasyon 24% (Zam Oranı 12.35%): 86 bin 126 TL
-Enflasyon 27% (Zam Oranı 15.07%): 88 bin 211 TL
-Enflasyon 30% (Zam Oranı 17.79%): 90 bin 296 TL

