Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi

Trump'tan Sert Açıklama

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere dayanarak Cook'un görevden alınmasının yasal olduğunu öne sürdü. Mektubunda, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanda bulunmuş olabileceğini iddia eden Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Başkan, Fed üyelerinin Amerikan halkı nezdinde güvenilir ve dürüst olması gerektiğini vurguladı ve Cook'un davranışlarını "potansiyel olarak suç teşkil eden ağır ihmal" olarak nitelendirdi.