Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi
ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tarihi bir kriz patlak verdi! Başkan Donald Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması piyasaları sarsarken, belirsizlik altın fiyatlarını da hızla yukarı taşıdı. Gram altın 26 Ağustos 2025 itibarıyla ne kadar oldu? Yatırımcılar, hem Fed'deki şaşırtıcı gelişmeleri hem de altın fiyatlarındaki ani hareketi yakından takip ediyor.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:41