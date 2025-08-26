Viral Galeri Viral Liste Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tarihi bir kriz patlak verdi! Başkan Donald Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması piyasaları sarsarken, belirsizlik altın fiyatlarını da hızla yukarı taşıdı. Gram altın 26 Ağustos 2025 itibarıyla ne kadar oldu? Yatırımcılar, hem Fed'deki şaşırtıcı gelişmeleri hem de altın fiyatlarındaki ani hareketi yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:41
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u, "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Bu karar, Fed'in 111 yıllık tarihinde bir üye için alınan ilk görevden alma işlemi oldu.

Trump'tan Sert Açıklama

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere dayanarak Cook'un görevden alınmasının yasal olduğunu öne sürdü. Mektubunda, Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanda bulunmuş olabileceğini iddia eden Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Başkan, Fed üyelerinin Amerikan halkı nezdinde güvenilir ve dürüst olması gerektiğini vurguladı ve Cook'un davranışlarını "potansiyel olarak suç teşkil eden ağır ihmal" olarak nitelendirdi.

Cook Karara Direniyor

Fed üyesi Cook ise Trump'ın açıklamasına karşı çıkarak görevden alma yetkisinin olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Başkan Trump, yasal bir gerekçe olmadan beni görevden aldığını iddia ediyor. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi, Amerikan ekonomisine katkı sağlamak için görevimi sürdüreceğim" denildi.

Trump, geçen hafta Cook'un istifa etmesi çağrısını sosyal medyadan yapmıştı. Bloomberg'in haberine atıfta bulunan Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın Cook hakkında soruşturma başlatmasını talep eden bildiriye dikkat çekmişti. Ancak Cook, bu iddiaların kendisinin Fed'e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini belirterek görevden ayrılmayacağını duyurdu.

Piyasada Altın ve Faizler Üzerindeki Etkiler

A Para ekranlarına konuk olan ekonomist Serkan Gönençler, altın piyasasındaki son hareketleri ve beklentileri değerlendirdi. Gönençler, yatırımcıların merak ettiği sorulara yanıt verirken, kısa ve uzun vadeli etkenleri ayrıntılı şekilde açıkladı.

Gönençler, altındaki son yükselişi faiz indirim beklentileri ile ilişkilendirdi. Açıklamalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın söylemleri ve Donald Trump'ın Fed üyesi Lisa Cook'u görevden almasının piyasalardaki faiz beklentilerini hızlandırdığını ifade etti. Bu gelişmelerin kısa vadede altına alım yönünde destek sağladığını belirtti.

