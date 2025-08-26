Şampiyonlar Ligi kadro listesi bildirimi son tarih ne zaman, hangi gün? UEFA kadro bildirimi/kayıt takvimi 2025

Kadro Güncellemelerinde Esneklik

Takımlar, her ön eleme turunda kadrolarını güncelleyebiliyor. Ancak, değişiklikler A listesi kotasına bağlı ve her turun ilk maçından en geç bir gün öncesine kadar yapılabiliyor. Bu kapsamda, kulüpler en fazla iki oyuncu değişikliği hakkına sahip.