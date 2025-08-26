Viral Galeri Viral Liste Şampiyonlar Ligi kadro listesi bildirimi son tarih ne zaman, hangi gün? UEFA kadro bildirimi/kayıt takvimi 2025

Avrupa futbolunun en prestijli arenası Şampiyonlar Ligi için geri sayım başladı. Takımlar, transfer döneminde yaptığı hamleleri resmileştirip sezon kadrolarını netleştirmek için UEFA'ya isim listelerini iletmek zorunda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir gibi Türk temsilcilerinin de yer aldığı turnuvada, kadro bildirimi için son tarih ve saat merak konusu oldu. İşte UEFA'ya Şampiyonlar Ligi isim listesi teslimiyle ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 14:43
2025-2026 sezonunda UEFA turnuvalarında heyecan, ön eleme maçlarıyla devam ediyor. Kulüpler bir yandan sahada mücadele ederken, diğer yandan kadro bildirim tarihlerini takip etmek zorunda. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde takımlar, futbolcularını UEFA'ya zamanında bildirmeden resmi olarak sahaya çıkamıyor.

Play-off Öncesi Kritik Tarihler

Kulüpler, ön eleme turlarında en geç ilk maçtan bir gün önce kadrolarını UEFA'ya iletebiliyor. Play-off aşamasına gelindiğinde ise süreç daha netleşiyor.

2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde A ve B listesi bildirimlerinin son tarihi, 3 Eylül 2025'i 4 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00 olarak açıklandı. Ön eleme ve play-off turları için belirlenen ara tarihler ise kulüplerin esnek hareket etmesine olanak tanıyor.

A ve B Listesi Kuralları

UEFA, kulüplerden iki farklı liste sunmalarını istiyor:

A Listesi: En fazla 25 oyuncu içeriyor ve bu oyuncular arasında en az iki kalecinin bulunması zorunlu.

B Listesi: Genç futbolcular için tasarlanmış ve sınırsız sayıda oyuncu eklenmesine izin veriyor. Bu sayede altyapıdan gelen genç yetenekler, Avrupa sahnesinde tecrübe kazanabiliyor.

Kadro Güncellemelerinde Esneklik

Takımlar, her ön eleme turunda kadrolarını güncelleyebiliyor. Ancak, değişiklikler A listesi kotasına bağlı ve her turun ilk maçından en geç bir gün öncesine kadar yapılabiliyor. Bu kapsamda, kulüpler en fazla iki oyuncu değişikliği hakkına sahip.

