Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O oyuncunun yeni adresi belli oldu

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek planlarında yer almayan isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara acilen kulüp bulmaları yönünde bilgilendirme yaptı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen isimlerden biri de yıldız oyuncu oldu. O ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...