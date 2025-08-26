Viral Galeri Viral Tıkla Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O oyuncunun yeni adresi belli oldu

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek planlarında yer almayan isimlerle vedalaşmaya hazırlanıyor. Yönetim, kadroda düşünülmeyen oyunculara acilen kulüp bulmaları yönünde bilgilendirme yaptı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen isimlerden biri de yıldız oyuncu oldu. O ismin yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2025 18:49 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 19:07
Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bu doğrultuda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda belirlenen isimleri tek tek kadrosuna katmayı başardı.

İşte Fenerbahçe'nin Kadrosuna Kattığı Oyuncular:

1-) Fenerbahçe, Meksikalı millî futbolcu Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, 2025–2026 sezonu sonuna kadar geçerli olan bu anlaşmada satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

2-) Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

3-) Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Slovak stoper Milan Škriniar'ı, kulübü Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vararak bonservisiyle birlikte renklerine bağladı.

4-) Fenerbahçe, Salzburg'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dorgeles Nene'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli ekip, Malili oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

