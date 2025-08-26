Viral Galeri Viral Liste 8. toplu sözleşme zammında KRİTİK VİRAJ! Memura 11 yeni hak müjdesi: Listede neler var? Fazla mesai, ödeneklerde artış…

6 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmede kritik kararlar alındı. Memur ve emeklileri ilgilendiren toplu sözleşmede yeni kazanımlar belli oldu. Öğretmenden sağlıkçıya, zabıtadan AFAD personeline kadar birçok alanda ek haklar tanındı. Kamu görevlileri ve emekliler için bir araya gelen Hakem Kurulu, yarın memur maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek. İşte 11 hizmet koluna tanınan yeni sosyal ve mali haklar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:19
Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyondan fazla memur emeklisini doğrudan ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde sona gelindi. Kamu işvereni ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamayınca süreç Hakem Kurulu'na taşındı. Kurulun vereceği karar kesin olacak ve 2 yıl boyunca geçerli sayılacak.

Hakem Kurulu dün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Bugün kurul yeniden bir araya gelecek. 27 Ağustos Çarşamba gününün sonuna kadar memur maaşlarına yapılacak zam oranına dair kesin kararın açıklanması gerekiyor. Kurulun vereceği karar nihai olacak ve tüm tarafları bağlayacak. Alınan karar iki yıl boyunca yürürlükte kalacak.

BUGÜN GÖZLER SAAT 14.00'E ÇEVRİLDİ

Hakem Kurulu hafta sonu iki kez toplandıktan sonra pazartesi günü üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Taraflar bugün saat 14.00'te dördüncü toplantı için bir araya gelecek.

HAKEM KURULU 4. KEZ BİR ARAYA GELECEK!
11 HİZMET KOLUNA YENİ SOSYAL VE MALİ HAKLAR

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında sadece maaş zammı değil, birçok alanda yan haklarda da artış yapıldı. Öğretmenlerden sağlık personeline, zabıtalardan din görevlilerine kadar pek çok kesim için yeni mali ve sosyal haklar belirlendi. İşte öne çıkan düzenlemeler…

Koruyucu Giyim Yardımı

Ulaştırma, enerji ve tarım hizmet kollarında, şantiye, atölye, fabrika ve yangın bölgelerinde görev yapan çalışanlara 16 bin 383 TL'ye kadar koruyucu giyim çeki verilecek.

