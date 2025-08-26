8. toplu sözleşme zammında KRİTİK VİRAJ! Memura 11 yeni hak müjdesi: Listede neler var? Fazla mesai, ödeneklerde artış…

11 HİZMET KOLUNA YENİ SOSYAL VE MALİ HAKLAR

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında sadece maaş zammı değil, birçok alanda yan haklarda da artış yapıldı. Öğretmenlerden sağlık personeline, zabıtalardan din görevlilerine kadar pek çok kesim için yeni mali ve sosyal haklar belirlendi. İşte öne çıkan düzenlemeler…