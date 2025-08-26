8. toplu sözleşme zammında KRİTİK VİRAJ! Memura 11 yeni hak müjdesi: Listede neler var? Fazla mesai, ödeneklerde artış…
6 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşmede kritik kararlar alındı. Memur ve emeklileri ilgilendiren toplu sözleşmede yeni kazanımlar belli oldu. Öğretmenden sağlıkçıya, zabıtadan AFAD personeline kadar birçok alanda ek haklar tanındı. Kamu görevlileri ve emekliler için bir araya gelen Hakem Kurulu, yarın memur maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek. İşte 11 hizmet koluna tanınan yeni sosyal ve mali haklar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 10:19