Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, ikinci karşılaşmasında Konya'da rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu önemli mücadele için bilet satış süreci merak konusu oldu. Peki Türkiye - İspanya maçı biletleri hangi tarihte satışa sunulacak, biletler nereden, nasıl alınacak? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:37