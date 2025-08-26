Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?

Türkiye - İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Konya'da güçlü rakibi İspanya'yı konuk edecek. Futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın biletleri için geri sayım resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre, öncelikli bilet satışları sadece Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bu öncelikten yalnızca son 1 yıl içerisinde kulübe üye olan taraftarlar faydalandı.