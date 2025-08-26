Viral Galeri Viral Liste Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, ikinci karşılaşmasında Konya'da rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu önemli mücadele için bilet satış süreci merak konusu oldu. Peki Türkiye - İspanya maçı biletleri hangi tarihte satışa sunulacak, biletler nereden, nasıl alınacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 12:34 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:37
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürüyor. Türkiye'nin Konya'da İspanya ile karşılaşacağı dev maç için bilet satış tarihleri belli oldu. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen biletler kısa sürede tükenebilir. Peki öncelikli ve genel bilet satışları ne zaman başlayacak, fiyatlar ne kadar olacak?

Türkiye - İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, Konya'da güçlü rakibi İspanya'yı konuk edecek. Futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği bu kritik karşılaşmanın biletleri için geri sayım resmen başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan duyuruya göre, öncelikli bilet satışları sadece Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı. Bu öncelikten yalnızca son 1 yıl içerisinde kulübe üye olan taraftarlar faydalandı.

Genel Bilet Satışı Bugün Başlıyor

Genel satışlar için tarih de netleşti. Türkiye - İspanya maçının biletleri, 26 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla futbolseverlerin erişimine açılacak. Yoğun ilgi beklenen biletlerin kısa sürede tükenmesi öngörülüyor.

Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?

Maçın Detayları

  • Karşılaşma: Türkiye - İspanya
  • Tarih: 7 Eylül Pazar
  • Saat: 21.45
  • Stadyum: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

TÜRKİYE-İSPANYA BİLET SATIŞLARI İÇİN TIKLAYIN

