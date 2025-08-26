2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…
2026 yılı resmi tatil takvimi çalışanlara büyük bir fırsat sunuyor. Yıllık izinlerini ekleyerek resmi ve dini bayramları hafta sonlarıyla birleştiren çalışanlar, toplamda 42 günlük tatil yapma şansı elde edecek. Yılbaşı'ndan Kurban Bayramı'na, 23 Nisan'dan Cumhuriyet Bayramı'na kadar tüm resmi tatillerin ayrıntılı listesi belli oldu. İşte yıllık izinle uzun dönem tatil yapmanın örnek yolu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:50