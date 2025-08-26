2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…

Yeni yılın resmi tatil takvimi açıklandı. 2026'da hem resmi hem de dini bayramların hafta içine denk gelmesi, çalışanlara uzun tatil imkanı sağlayacak. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, stratejik bir şekilde yıllık izin planlaması yapanlar toplamda 42 gün kesintisiz tatil yapabilecek.