2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…

2026 yılı resmi tatil takvimi çalışanlara büyük bir fırsat sunuyor. Yıllık izinlerini ekleyerek resmi ve dini bayramları hafta sonlarıyla birleştiren çalışanlar, toplamda 42 günlük tatil yapma şansı elde edecek. Yılbaşı'ndan Kurban Bayramı'na, 23 Nisan'dan Cumhuriyet Bayramı'na kadar tüm resmi tatillerin ayrıntılı listesi belli oldu. İşte yıllık izinle uzun dönem tatil yapmanın örnek yolu...

Yeni yılın resmi tatil takvimi açıklandı. 2026'da hem resmi hem de dini bayramların hafta içine denk gelmesi, çalışanlara uzun tatil imkanı sağlayacak. Yılbaşı, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı ile birlikte, stratejik bir şekilde yıllık izin planlaması yapanlar toplamda 42 gün kesintisiz tatil yapabilecek.

2026'da Çalışanlara Uzun Dönem Tatil Fırsatı

2026 yılı, izinlerini stratejik şekilde kullanmak isteyen çalışanlar için adeta altın yıl olacak. Uzun tatiller sayesinde hem dinlenmek hem de seyahat planlarını genişletmek mümkün. Ramazan ve Kurban bayramlarının hafta içine denk gelmesi, tatil sürelerini neredeyse iki katına çıkarıyor.

14 Gün İzinle 42 Gün Tatil Nasıl Yapılacak?

Resmi tatillerle yıllık izin günlerini birleştiren çalışanlar, iş ve özel yaşam dengesini koruyarak uzun soluklu tatiller elde edebilecek. İşte 2026 senesinde yer alan resmi ve dini tatiller listesi ve örnek planlama…

📍 Yılbaşı Tatili (1-4 Ocak) → 1 gün izinle 4 gün tatil
📍 Ramazan Bayramı (14-22 Mart) → 3,5 gün izinle 9 gün tatil
📍 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan) → 1 gün izinle 4 gün tatil
📍 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-3 Mayıs) → İzin gerekmeden 3 gün tatil
📍 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs) → 1 gün izinle 4 gün tatil
📍 Kurban Bayramı (23-31 Mayıs) → 1,5 gün izinle 9 gün tatil
📍 Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim-1 Kasım) → 1 gün izinle 4 gün tatill

Toplamda yalnızca 9 gün izin kullanarak 37 gün tatil yapılabilecek. 14 gün yıllık izinden kalan artı 5 günde tatil planlarına dahil edildiğinde toplamda 42 gün tatil yapmak mümkün olacak.

