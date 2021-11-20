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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini belirterek, "Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından, Karadeniz gazına ilişkin rerezvuar testi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, test çalışmasında çekilen videoyu da paylaştı.

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