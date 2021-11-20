Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Karadeniz gazında adım adım ilerliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından, Karadeniz gazına ilişkin rerezvuar testi çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu rezervuar-2 ve rezervuar-3 testinin başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, "20 Kasım 2021; Türkali-2 kuyusu rezervuar-1 testi günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz" dedi.



Bakan Dönmez, test çalışmasında çekilen videoyu da paylaştı.

📆 28 Temmuz 2021

✅ Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.



📆 20 Kasım 2021

🔁Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor.



Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.🎯 pic.twitter.com/rUh5bqKhUr — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 20, 2021