Yeni zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye ödenen tazminat kaç liraya yükseldi? Öğretmene tatil günlerinde ek ders ücreti ödenecek mi?
Son dakika haberine göre: Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanan toplu sözleşmeye maaş artışlarıyla birlikte sosyal kazanımlar da damgasını vurdu. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 lira oldu. Peki yeni zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Eşi çalışmayan kamu görevlisine aile yardımı ne kadar arttı? Hemşire ücretlerine yapılan zam oranı ne? Emekliye ödenen tazminat kaç liraya yükseldi? Sağlık çalışanının nöbet ücretine zam yapıldı mı? Eğitime hazırlık ödeneği kaç liraya yükseldi? Öğretmene tatil günlerinde ek ders ücreti ödenecek mi? sorularının cevabı haberin detayında.
Kamuda çalışan öğretmenden hemşireye bütün meslek gruplarında ek ücretten yardımlara kadar birçok başlıkta önemli iyileşmeler yapıldı. Aile bütçesi arttı, eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429 lira oldu. Hükümet ile memur sendikaları arasında önceki gece imzalanan toplu sözleşmedeki kazanımlar şöyle:
EMEKLİYE TAZMİNAT
Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2 bin 438 lira tazminat tutarı 2 bin 560 liraya çıktı. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429.11 liraya yükseldi. Burs alan, devletçe okutulan çocuklar için çocuk yardımı verilmesi devam edecek. Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulaması konusunda çalışma başlatılacak.
HEMŞİRELERE 300 LİRA
Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında arttı. Hemşirelerin ücretlerinde 300 lira ek artış gerçekleşti. Özel hizmet tazminatı ilavelerinin yüzde 40 oranında artırılması sağlandı. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulaması milli bayramlarda da verilecek.
HAVACILIK TAZMİNATI ARTTI
Devlet Hava Meydanları'nda havacılık tazminatları yüzde 50 artırıldı. Fazla mesai ücretleri 4 katına çıkarıldı. Din görevlilerinin ek ödeme oranları 5 puan arttı. Ramazan'da 3 günlük fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı. Mahkemeler, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumlarında fazla çalışma ücreti 4 katına çıktı.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA 189 LİRA
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine 189 lira çocuk yardımı ödenecek. Sınav ya da zorunlu staj nedeniyle misafirhanede kalacak kamu görevlilerinin çocuklarına indirim yapılacak. Engelli kamu görevlilerinin kamu konutlarından öncelikli yararlanmalarına yönelik tedbirlerin alınması uygulaması sürecek.
TAŞRADAKİ PERSONELE SERVİS
Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele servis hizmeti sunulacak. Kamu görevlilerinin hac farizalarını yerine getirmek için 20 günlük ücretsiz izin kullanabilmelerine devam edilecek. Geçici personel iken sözleşmeli statüye geçen personele 179.34 ilave artış sağlandı.
LOJMANDA % 15 İNDİRİM
Hizmet tahsisli konut tespitinde yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek. KİT'lerde çalışan personele lojman kirasında yüzde 15 indirim sağlandı. KİT'lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 448.36 lira ilave zam yapılacak. Buradaki teknik şef, başmühendis, mimar şehir plancıları da 215 lira ilave zam alacak. Sivil savunma uzmanları, silahlı görev yapan güvenlik görevlileri, itfaiye, hava meydanları hizmetlerinde çalışan personele 89.67 lira ilave ödeme gerçekleştirilecek. Şef kadrolarındaki personele 179 lira, Koruma ve güvenlik görevlilerine 144 lira ilave zam yapıldı.
YANGIN TAZMİNATI 1.900 TL
Orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava araçları ile yangın söndürme faaliyetlerine katılan personele her uçuş günü için yaklaşık 190 lira, aylık 1900 liraya kadar yangın tazminatı ödenecek. Orman yangını ile mücadelede çalışan personele fazla mesai ücreti 8 aya çıkarıldı. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiyecinin mirasçılarına 179.347 lira ödenecek. Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215 TL ilave zam yapılacak.
DİŞ HEKİMLERİNE EK ÖDEME
Entegre hastanelere görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesinin, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesini sağlandı. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretlerini yüzde 50 artırarak acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZÜ GÜLDÜ
Salgın döneminde büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına geniş kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Sağlık çalışanının sabit ek ödemelerinin yüzde 20 artırıldı. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 yükseldi. Ambulans şoförlüğü de yapan acil tıp teknisyeni, teknikeri, toplum sağlığı teknisyenlerinin, performans puanlarını yüzde 50 artırıldı. 112 acil çağrı merkezlerinde çağrı karşılama personelinin ek ödemeleri 10 puan artırımlı ödenecek.
EĞİTİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ YÜKSELDİ
Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için bin 325 liraya 2023 yılı için bin 400 liraya çıkarıldı. Öğretmenlere ilave ek ders ücreti ve aylık ücret sınırında artışı sağlandı. Nöbet tutan belletmen öğretmenler yönünden aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıktı. Yüksek lisans, doktora yapan eğitimcilere ek ders ücretleri artırıldı.
ÖZLÜK HAKLARI İYİLEŞİYOR
Sözleşmeli çalışanların 3+1'e geçirilmesi için çalışma başlatılacak. Böylece aynı kurumda aynı işi yapanlar arasında mali, özlük ve sosyal haklar bakımından haksızlık ortadan kalkmış olacak. Sözleşmeli personel statüsüne geçen kamu görevlilerine ek ödeme oranı 10 puan (yaklaşık 180 lira) artırıldı.
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