Yeni zamlar maaşlara nasıl yansıyacak? Emekliye ödenen tazminat kaç liraya yükseldi? Öğretmene tatil günlerinde ek ders ücreti ödenecek mi?

YANGIN TAZMİNATI 1.900 TL

Orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava araçları ile yangın söndürme faaliyetlerine katılan personele her uçuş günü için yaklaşık 190 lira, aylık 1900 liraya kadar yangın tazminatı ödenecek. Orman yangını ile mücadelede çalışan personele fazla mesai ücreti 8 aya çıkarıldı. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiyecinin mirasçılarına 179.347 lira ödenecek. Tabip ve diş tabip kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 215 TL ilave zam yapılacak.