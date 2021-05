The Economist'ten dikkat çeken kapak: Devletlerin 'Govcoins'i mi olacak?

Devletlerin kendi kripto para birimlerine geçebileceğinin sinyallerini veren dergi, kapağında "Finansı dönüştürecek dijital para birimleri. Devlet Coins" başlığını kullandı. Kapakta yer alan "Devlet Coins" (Govcoins) sembolünde "Teknolojiye Güveniriz" (In Tech We Trust) ibaresini kullanan dergi, dünyada global para birimi olarak kabul gören ve üzerinde "Tanrı'ya Güveniriz" (In God We Trust) yazan Amerikan dolarına da göndermede bulundu.