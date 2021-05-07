Elon Musk'tan flaş Dogecoin açıklaması! Kripto para güvenli mi?
Kripto para dünyası hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çeken Elon Musk bir kez daha Dogecoin'e değindi. Önemli açıklamalara değinen Musk, "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" dedi.
Milyarder iş adamı Elon Musk sokakta kripto paralar ve Dogecoin üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.
Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.
Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.
Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.
Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.
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