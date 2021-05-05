05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto (Bitcoin) varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi. Buna göre şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 10:18
  • 1
  • 23
Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

MASAK'ın rehberine göre, kripto para müşterilerine yönelik "kimlik tespiti" getiriliyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 23
Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekecek.Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri ile yüz yüze gelmediği durumlarda, kurye ve dış destek birimleri aracılığıyla kimlik tespit yükümlülükleri yerine getirilebilecek.

  • 3
  • 23
Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

"Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü", tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilecek. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkanları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK'a bildirmekle sorumlu olacak.

  • 4
  • 23
Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

Kripto varlık hizmet sağlayıcısı tüzel kişinin kanuni temsilcisi tarafından "Elektronik Ortamda Şüpheli İşlem Bildirimi Taahhüt Formu" düzenlenerek ıslak imzalı olarak MASAK'a iletilecek. Şüpheli işlemler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal bildirilecek.

  • 5
  • 23
Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

SÜREKLİ BİLGİ
"Devamlı bilgi verme yükümlülüğü" kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kamuya bilgi verilmesi zorunlu olacak. Yükümlüler, taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, bakanlıkça belirlenecek tutarı aşanları bildirecek.