Kripto para sahipleri dikkat! Kurallar belli oldu: Kurye ile kimlik tespiti yapılacak

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto (Bitcoin) varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi. Buna göre şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.