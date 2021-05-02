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Devlet harekete geçti: Kripto paralara terör tedbiri!

Devlet, kripto paralarla ilgili tedbirler almaya devam ediyor. tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi. Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Devlet harekete geçti: Kripto paralara terör tedbiri!

Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği ve parasını kaptırdığı kripto paralar için yasal tedbirler alınmaya devam ediyor.

tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR


Buna göre, kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri eklendi.

'de yaklaşık 10 milyon vatandaşın kripto paralara yatırım yaptığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta Thodex vurgununun ardından birçok benzer borsa da kapısına kilit vurmuş binlerce vatandaşın parası yok olmuştu.

ve diğer kurumlar kripto paralarla ilgili çalışmalarına devam ederken yasa hazırlıkları da balatılmıştı.

THODEX AVRUPA'YI DA KARIŞTIRDI


Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının 2 milyar dolarıyla 'a kaçtığı iddia edilen , 'yı da karıştırdı.

Başta olmak üzere , ve merkez bankaları harekete geçti. Benzer bir kripto vurgununun ülkelerinde olmasını istemeyen 4 ülke, yolsuzluğunu inceleme altına aldı. Ülkelerinde hizmet veren kripto borsalarla ilgili ek maddeler hazırlayan , Almanya, Fransa ve İtalya birkaç gün içinde kripto adımlarını kanunlaştıracak.

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