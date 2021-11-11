Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak?
Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil için geri sayım başladı. MEB tarafından okullardaki tatil günleri açıklandı. Yılın ilk tatili bu ay yapılacak. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili daha sonra ikinci tatil son olarak ise yaz tatiline çıkılacak. Şimdi ise gözler ilk ara tatil takvimine çevrildi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman kapanacak? 2021 yılına ilişkin ilk ara tatil için planlar yapılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler bu ay ara tatile çıkacak. Tatil planlarını şekillendiren öğrenciler heyecan içinde tatilin başlayacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak. 1 hafta sürecek ara tatil 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Ö ğrenciler 21 Kasım'da ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatil: 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
İSFANBUL TEMA PARK'TAN ARA TATİLE ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
Türkiye'nin ve dünyanın gözde eğlence merkezlerinden İSFANBUL Tema Park, tatile özel sunduğu indirimle 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinde çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı amaçlıyor.
İSFANBUL Tema Park açıklamasına göre, İSFANBUL Tema Park'ın eğlence dünyasına, 13-21 Kasım tarihleri arasında internete sitesi bilet alımlarıyla 129 TL yerine 109 TL'ye girmek mümkün olacak. Kampanyanın bir diğer hediyesi de Jungle Park olacak.
ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEK
İSFANBUL Tema Park'ta "Adalet Kulesi, Maceraperest, King Kong, Nefeskesen, Çılgın Nehir, Viking, Masal Ağacı ve Sihirli Oda" üniteleri, adrenalin ve macera tutkunu tüm çocuklara farklı bir ara tatil deneyimi sunacak.
İstanbul'un merkezinde, tüm noktalardan toplu taşıma ve özel araç ile kolay ulaşım imkanıyla İSFANBUL Tema Park, şehirden ayrılmadan dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin kaçış noktası olacak. 7'den 70'e her yaştan çocuk için sunduğu adrenalin ve macera dolu ünitelerinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı Fatih'in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu ünitelerle çocuklar eğlenerek öğrenecek.
TEKNOLOJİK ÜNİTELERİYLE ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE CEVAP VERİYOR
Açıklamaya göre, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının dikkatini çekecek. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta olmayı planlıyor.
"İSTANBUL İÇİNDE AYRI BİR İSTANBUL YAŞATACAĞIZ"
Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitim yılının ilk ara tatilinde sunacağımız kampanya ile farklı ve güvenli eğlence anlayışımızla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ara tatilini unutulmaz anlara dönüştüreceğiz. Çocuklar aileleriyle eğlenirken aynı anda yeni dünyaların da kapılarını aralayarak birbirinden ilginç bilgilere ulaşabilecek, hayal güçlerini geliştirecek. Biz de aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız. İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız." ifadelerini kullandı.
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