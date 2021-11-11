Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak?

"İSTANBUL İÇİNDE AYRI BİR İSTANBUL YAŞATACAĞIZ"

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "Uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitim yılının ilk ara tatilinde sunacağımız kampanya ile farklı ve güvenli eğlence anlayışımızla hem çocuklarımızın hem de ailelerinin ara tatilini unutulmaz anlara dönüştüreceğiz. Çocuklar aileleriyle eğlenirken aynı anda yeni dünyaların da kapılarını aralayarak birbirinden ilginç bilgilere ulaşabilecek, hayal güçlerini geliştirecek. Biz de aileleri ve çocuklarımızı düşünerek, eğitime ve çocukların gelişimine katkımız olması adına başlattığımız indirim kampanyamızla çocukların yeni dönemde daha enerjik ve hazır bir şekilde başlamalarını sağlayacağız. İstanbul içinde ayrı bir İstanbul yaşatacağız." ifadelerini kullandı.