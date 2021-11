Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Kasım ilk ara tatil ne zaman? Okullarda 9 gün tatil ne zaman yapılacak?

TEKNOLOJİK ÜNİTELERİYLE ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE CEVAP VERİYOR

Açıklamaya göre, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest ise macera tutkunlarının dikkatini çekecek. 5D Little Dolphin, 4D Journey To The West gibi teknolojik üniteleriyle tüm çocukların isteklerine cevap verebilecek İSFANBUL Tema Park, ara tatilde de tüm ailenin eğlence, adrenalin ve macerada buluştuğu ortak nokta olmayı planlıyor.