12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

Birçok çocuk, annelerine duygularını en güzel şekilde ifade etmek için şiirler yazmayı tercih ediyor. Ancak kendi şiirini yazmakta zorlananlar, internet üzerinden en etkileyici Anneler Günü şiirlerini araştırıyor. Biz de bu özel gün için en dokunaklı Anneler Günü şiirlerini bir araya getirdik. İşte 2, 3, 4 kıtalık Anneler Günü şiirleri galerisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:17
  • 1
  • 13
2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, 1914 yılından bu yana dünya genelinde büyük bir önem taşıyor. Bu sembolik günde, annelerin fedakarlıklarına teşekkür etmek isteyen birçok çocuk, farklı yollar arayışına giriyor. Şiirler ise duyguları en güzel şekilde ifade etmenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Ahaber.com.tr olarak, Anneler Günü için en dokunaklı şiirleri derledik. İşte, uzun ve kısa Anneler Günü şiirleri galerimiz...

  • 2
  • 13
2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

ANNE

Senin sesini
senin kokunu özledim anne

Gözlerini özledim,
Sözlerini özledim.
Kokunu özledim,
Benim güzel annem.

Beni büyüten,
Beni yaşatan.
Beni yüreten,
Sen değilmiydin,
Benim güzel annem.

  • 3
  • 13
2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

ANNE SEVGİSİ

Sıcağın sinmiş bana,
Seni severim ana,
Sensiz bana kan veren
Sensin bana can veren.

Küçükken yudum yudum,
Sütlerinle uyudum.
Kulağıma ninniler,
Neler söyledin neler.

Beni büyüttün ana,
Beni yürüttün ana,
Göremeyince seni
Kucaklarım gölgeni

  • 4
  • 13
2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

ANNE

Hakkın ödeşilmez eşin bulunmaz
Beni ak sütünle besledin ANNE
Şefkatin bir şeyle satın alınmaz
Kulağıma ninni söyledin ANNE

Ne kadar tatlıydı gel yavrum derken
Seyrederdi mışıl mışıl uyurken
Elinde avcunda hiç bir şey yokken
Giydirdin kuşattın süsledin ANNE

Bu gece rüyamda yaktın özümü
Şahballı"yım tutamadım sözümü
Okşadın saçımı öptün yüzümü
Başımı göğsüne yasladın ANNE

  • 5
  • 13
2024 Anneler Günü Şiirleri: Kalbinize Dokunacak En Güzel Seçenekler! Kısa ve Uzun, 1 2 3 4 5 Kıtaya Kadar...

ANNELER GÜNÜ

Yeşildir artık yüreğinde kara bulut,
Bugün anneler günü, annem beni unut.

Evde acılar koynuna yangelip yatmış,
İnadına giyin sen de mayısa batmış,
Yürü sokakta, çocukların düşü aksın
Yürü ki saksıda çiçekler sana baksın.

Diline genç anılarından bir türkü seç,
Beş yıl büyüdüğüm okulun önünden geç,
Islanırsa anıların güneşte kurut,
Senin günün bugün unutma, beni unut
Gök mavi, deniz mavi, tam kıyısında dur
Durma, eteğinden beni bir daha savur.

Annem yıldız kayıyor içinden dilek tut,
Koşuyor sana kısa pantolunlu çocuk,
Gözünde gözümde, gözlerinde bin umut …