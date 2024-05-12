Bahar dizisinde başrol vedası kıyamet koparacak; O ismin yerine...

Bahar dizisinin yeni bölüm fragmanı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Fragmanda, Evren'in teknedeki bir kadınla olan görüntüleri dikkat çekti ve 12. bölüm için büyük bir merak oluşturdu. Ayrıca, Bahar dizisinin sezon finali tarihinin belirlendiği de duyuruldu. Gelecek bölümlerde neler olacağı ve sezon finalinde hangi sürprizlerin yaşanacağı ise izleyicilerin merakını artırıyor.