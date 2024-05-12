12 Mayıs 2024, Pazar
Bahar dizisinde başrol vedası kıyamet koparacak; O ismin yerine...
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizi, 12. bölüm 1. fragmanıyla ekranlara geldi. Fragmanda, Rengin'in Bahar'a yönelik "Ne zaman boşanacaksın?" şeklindeki sorusu dikkat çekerken, teknede Evren'i başka bir kadınla gören Bahar'ın tepkisi ise izleyicilerin merakını artırdı. Yeni bölümden dikkat çeken detaylar fragmanda gözler önüne serilirken, karakterler arasındaki gerginlik ve ilişkilerde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:16
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