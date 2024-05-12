12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Erzurum Sebze Meyve Hali'nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bulduğu şey karşısında hayrete düştü. Bakın maydanozların arasından ne çıktı...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:41
  • 1
  • 98
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Erzurum Sebze Meyve Hali'nde esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bukalemun buldu.

  • 2
  • 98
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Esnafın durumu bölgedeki Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı birime bildirmesi üzerine olay yerine süratle ekip yönlendirildi.

  • 3
  • 98
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen canlı, aynı yolu özel bir kutu içinde tekrar kat ederek Antalya'da doğal yaşam alanına bırakıldı.

  • 4
  • 98
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Ekipler tarafından özel bir veteriner kliniğine getirilen Akdeniz bukalemunu için burada yoğun bakım şartlarında özel bir yaşam ortamı oluşturuldu.

  • 5
  • 98
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!

Bukalemun, Antalya'ya ulaştıktan sonra da Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince kontrolden geçirildi.


Kontroller sonrası herhangi bir problem tespit edilmeyen bukalemun, ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.