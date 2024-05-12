HaberlerGaleriMaydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
Maydanozların arasından çıkan şoke etti! Hal esnafı hemen ekiplere haber verdi | Fotoğraftaki ayrıntıya dikkat!
Erzurum Sebze Meyve Hali'nde bir esnaf, Mersin ve Antalya yörelerinden gönderilen sebze meyve yüklü kamyon içerisindeki maydanoz kasasında bulduğu şey karşısında hayrete düştü. Bakın maydanozların arasından ne çıktı...
ahaber.com.trİHA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:39Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:41